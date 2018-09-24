رئيس الزمالك يحدد شروطه لاستكمال مباريات الدوري

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استكمال مباريات الفريق في الدوري إلا بعد خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

وقال منصور في تصريحات لقناة أون سبورت ان فريقه لن يخوض مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري إلا بعد خوض الأهلي مبارياته المؤجلة مع الداخلية والجونة وبيراميدز.

وأضاف :" إتحاد الكرة وافق على إستقدام حكام اجانب لنادي بيراميدز، أنا من حقي عدم خوض مبارياتي قبل إقامة مباريات الأهلي المؤجلة".

وحول فوز الفريق على المقاولون بهدفين مقابل هدف( طالع التفاصيل ) قال رئيس نادي الزمالك :" سعيد بالإنتصار في المباراة ، وسعيد بتألق البديل عمر السعيد".

جدير بالذكر أن عمر السعيد قد حل بديلًا لكاسونجو في الربع الأخير من المباراة وقام بصناعة هدف لأوباما في الدقيقة الـ85، ليساهم في إنتصار الأبيض على ذئاب الجبل في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.