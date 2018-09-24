ننشر الحركة القضائية الكاملة لدوائر المحاكم الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد

• رئيس المكتب الفني: الحركة راعت قواعد عدم التوطين.. واستحداث دائرتين لـ«الإدارية» بالمنيا والأقصر

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التأديبية والإدارية، برئاسة المستشار يحيى خضري النوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الحركة القضائية الجديدة لتوزيع القضاة على الدوائر المختلفة بالمحكمتين سواء بالقاهرة ألو المحافظات.

وقال المستشار شريف عفيفي، رئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية، في تصريحات لـ«الشروق» إن الحركة القضائية الجديدة لقضاة المحكمتين راعت قواعد عدم التوطين في توزيع القضاة على الداوائر المختلفة، كما شهدت تغييرات كبيرة على مستوى توزيعهم مقارنة بالعام القضائي الماضي.

وأضاف عفيفي أن الحركة التي سيجري العمل بها بداية من أول أكتوبر المقبل، شهدت استحداث دائرتين للمحكمة الإدارية بمحافظتي المنيا ولاأقصر، وذلك للتسهيل على المتقاضين بالمحافظتين، وتحقيقاً للعدالة الناجزة بما تتطلبه من سرعة الفصل في القضايا وتقريب جهات التقاضي على المتقاضين.

وتجدر الإشارة إلى أن التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، ضم كلا من المستشار د. حسام محمد عبد العزيز يوسف، رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية د. محمد حمادة عليوة غانم، نائب رئيس مجلس الدولة، و محمد عبد المجيد أحمد حسن المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وإسلام توفيق الشحات، السيد نائب رئيس مجلس الدولة، و خلف عبد الغني عبد الله كامل، وكيل مجلس الدولة، و تامر محمد عبد السلام سيد، وكيل مجلس الدولة و ممدوح عبد المنعم محمد، مستشار مساعد أ، و محمد سمير عبدالله عبدالمجيد، مستشار مساعد ب، و حسن كامل محمد عبد الوهاب، مستشار مساعد ب.