أعداد نمور الببر المهددة بالانقراض في نيبال تحقق قفزة صغيرة لـ235 نمرا

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، عن أن أعداد نمور الببر المعرضة للانقراض ارتفعت إلى 235 نمرا في نيبال، ما يشجع مساعي الدولة إلى مضاعفة العدد بحلول عام 2022.

وأظهرت نتيجة إحصاء نشرت، أمس الأحد، أن أعداد نمور الببر زادت مقارنة بعام 2013 عندما كانت 198 نمرا فقط في نيبال، وفقا لما قاله سومان سوبيدي، وهو مسؤول في وزارة الغابات والبيئة.

وقال المسؤول إن زيادة العدد رفعت الآمال في حملة نيبال للحفاظ على الطبيعة.

وجاء إعلان نتيجة الإحصاء بعد مسح استمر 6 شهور وشمل 3 متنزهات وطنية، بمشاركة خبراء للحياة البرية وفنيين وحراس غابات وأفراد أمن.

وقال غانا شيام جورونج، مندوب منظمة «الصندوق العالمي للحياة البرية» في نيبال، في بيان أمس الأحد: «مع تسجيل نيبال عدد يقل قليلا عن هدفنا لمضاعفة أعداد النمور بحلول عام 2022، فهي تؤكد أيضا الحاجة المستمرة لضمان الحماية وتحسين المأوى من أجل البقاء طويل المدى للنمور».

ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضا تراجعا في أعداد نمور الببر في أكبر المتنزهات الوطنية في نيبال «شيتوان ناشونال بارك». وتم تسجيل 93 نمرا حاليا في المتنزه مقابل 120 نمرا عام 2013.

ويقدر عدد نمور الببر التي تعيش في البرية على مستوى العالم حاليا بنحو 3900 نمر.



