وقع اليوم الإثنين بنادى الشرطة فى الجزيرة بالقاهرة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان للمشاركة بفاعلية فى إنهاء قوائم إنتظار المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات الشرطة.

يتضمن أحد بنود البروتوكول إنشاء منظومة إلكترونية لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يتم من خلالها متابعة الحالات المرضية وتيسير كافة خطوات الفحص الطبى والعلاج، وذلك تنسيقاً مع المنظومة المنشأة بوزارة الصحة سعياً وراء تحقيق النتائج المرجوة لخدمة المرضى.

حيث وقع البروتوكول ممثلاً عن وزارة الداخلية اللواء دكتور طارق عزت مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، وعن وزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد محيى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى.

وقال اللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية أن الاهتمام بصحة المواطن المصرى أحد أولويات الأمن القومي، لافتا إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بعلاج الحالات الحرجة من قوائم الانتظار والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن وزارة الداخلية قدمت الشهداء من أجل الوطن وتمد يد العون للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وتعمل على تخفيف الألم عن المرضى حيث تم تطوير المنظومة الصحية وتحديث الأجهزة، وفتحت الداخلية أبواب مستشفياتها للمواطنين يوم الجمعة للكشف المجاني وفِى المناسبات مثل عيد الأم تأكيدا منها على مد يد العون للمواطنين.

ومشيرا إلى أنه تم تسيير مئات من القوافل الطبية لعلاج المواطنين بالمجان وتم علاج نحو 19 ألف حالة إدراكا منا باهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي الذي تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى المقرر لهم إجراء العمليات الجراحية الحرجة وفق برنامج زمني محدد واستمرارا لتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يختص بحالات المرضى، وفي إطار التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الاهتمام بصحة المواطنين، وانطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.