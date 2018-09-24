أسبوع للأفلام اليابانية بمركز الإبداع الفني

تقيم قاعة السينما بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية "أسبوع الأفلام اليابانية"، والذي يقام بالتعاون بين مؤسسة اليابان وقطاع الصندوق، في الفترة من 29 سبتمبر حتي 5 أكتوبر المقبل.

تبدأ أولى عروض الأفلام، في السادسة مساء السبت 29 سبتمبر، بعرض "أوشين"، إنتاج 2013، ويدور حول البطلة الشابة "أوشين"، التي استطاعت أن تتغلب على الشدائد والصعاب منذ الطفولة، وعملت لدى أسرة ثرية لكسب لقمة العيش.

والفيلم إحياءًا للذكري الثلاثين، لعرض المسلسل الملحمي "أوشين"، والذي عرض في ثمانينات القرن العشرين، إخراج "شين توجاشي".

ويعرض فيلم التحريك "رودلف القط الأسود الصغير"، في الخامسة والنصف مساء الأحد 30 سبتمبر، إنتاج 2016، وهو فيلم رسوم متحركة تدور أحداثه حول قط صغير يخرج مع صاحبه يومًا ما ليكتشف العالم الخارجي، إخراج موتونوري ساكاكيبارا، وكونيهيكو يوياما.

يعرض فيلم "على خطى المعلم"، إنتاج 2014، في السابعة والنصف مساءً، وهي قصة مثيرة وعاطفية تصور البدايات الجديدة في الحياة، إخراج هيرويوكي إيتايا.

يعرض فيلم "ماميشيبا"، إنتاج 2009، في الخامسة والنصف مساء الاثنين، 1 أكتوبر، وهو فيلم كوميدي يصور الرحلة الأولي لرجل منعزل عن المجتمع، ويذهب في أول رحلة له للبحث عن والدته، إخراج تورو كاميه.

وفي السابعة والنصف، يعرض فيلم ثيرماي روماي، إنتاج 2012، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهندس معماري روماني، يجد صعوبة في إيجاد أفكار جديدة، ويتم انتقاده لتصميمات الحمامات التي عفا عليها الزمن، إخراج هيديكي تاكيأوتشي.

وفي الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 2 أكتوبر، يعاد عرض فيلم على خطى المعلم، إخراج هيرويوكي إيتايا، وفي السابعة والنصف مساءً، يعرض فيلم ساموراي القطة، إنتاج 2014، وهو فيلم كوميدي ساخر، يدور حول ساموراي يستأجر لقتل قطة بيضاء جميلة ويصبح غير قادر على استكمال مهمته، ويقرر أن يتبناها، إخراج يوشيتاكا ياماجوتشي.

وفي الخامسة والنصف مساء الأربعاء 3 أكتوبر، يعرض فيلم لا أحد يحميني، إنتاج 2008، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير يعكس المخاوف الحالية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية، إخراج ريوتشي كيميزوكا.

وفي السابعة والنصف مساءً، يعاد عرض فيلم "أوشين"، إخراج "شين توجاشي"، وفي الخامسة والنصف مساء الخميس 4 أكتوبر، يعاد عرض فيلم "ساموراي القطة"، إخراج "يوشيتاكا ياماجوتشي"، وفي السابعة والنصف مساءً يعاد عرض فيلم "رودلف القط الأسود الصغير"، إخراج موتونوري ساكاكيبارا، وفي الخامسة والنصف مساء الجمعة 5 أكتوبر، يعاد عرض فيلم "ثيرماي روماي"، إخراج هيديكي تاكيأوتشي، وفي السابعة والنصف مساءً، يعاد عرض فيلم "لا أحد يحميني"، إخراج ريوتشي كيميزوكا.