محمد إبراهيم: الزمالك حقق ماكان يريده أمام المقاولون

أكد محمد ابراهيم لاعب الزمالك أن فريقه حقق ما كان يرغب فيه في مباراة القلعة البيضاء أمام المقاولون العرب في ثامن جولات الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة 2-1، بعدما جاءت أهداف الزمالك عن طريق (محمود علاء، يوسف أوباما)، فيما جاء هدف المقاولون الوحيد عن طريق اسلام فؤاد.

وقال ابراهيم في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" عقب المباراة: "استطعا تحقيق ما كنا نريده من المباراة، وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وأبارك لجماهير الزمالك على هذا الانتصار".

وأضاف: "الفوز مهم للغاية، لأنه سيكون سببًا في إعطاء الثقة للاعبين قبل مباراة القادسية الكويتي في البطولة العربية".