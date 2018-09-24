سلامة يحصد المركز الـ 8 ببطولة ميلانو الدولية للجولف

حصل علي سلامة، اللاعب الصاعد بالجولف ، على المركز الثامن فى منافسات بطولة ميلانو الدولية لناشئي الجولف، التى استضافتها ملاعب جولف "مونتشيللو" الايطالية بمشاركة 5 دول.

وحل سلامة، ثامنا من أصل 17 لاعبا، شاركوا فى منافسات 9 حفر لمرحلة تسع سنوات، بعدما سدد 46 ضربة مسجلا 10 ضربات فوق المعدل، وذلك فى ظل تنافس شرس بين كل اللاعبين المشاركين، وعددهم 128 ناشئا وناشئة ، حيث يتنافسون فى المراحل السنية تحت 6، 7 ، 8 ،9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 عاما وكل مرحلة منها تمثل بطولة منفصلة عن الاخرى.

وكان سلامة، شارك بالبطولة ذاتها العام الماضي، ضمن إطار الاستعداد لخوض تصفيات اختيار منتخب مصر للجولف تحت 15 عاما، والذى يشارك فى نوفمبر المقبل فى البطولة العربية للناشئين والناشئات والسيدات التى تسيضيفها مدينة "طنجة" المغربية.

في الوقت الذي حصل فيه الإيطالي نيكولو كوديسبوتى، على المركز الأول بعد تسديده 35 ضربة مسجلا ضربة تحت المعدل، وحل مواطنه جوجليلمو سانتولى، ثانيًا بعدما سدد 39 ضربة مسجلا ثلاث ضربات فوق المعدل.

وحصلت مصر على تنظيم بطولتى العرب للرواد فى ديسمبر المقبل، وأيضا البطولة العربية الأولى تحت 13 عاما، حيث يسود الاتجاه داخل اتحاد الجولف باستضافة وتنظيم أكبر عدد ممكن من البطولات العربية والدولية خلال الفترة المقبلة، من أجل تنشيط ودعم سياحة الجولف خاصة والسياحة فى مصر عامة.