سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقيم قطاع شؤون الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "السوشيال ميديا وحرب الشائعات" وذلك اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

يشارك في الملتقى الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والإعلامي جمال الشاعر، والإعلامية رشا نبيل، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية المتميزة لفرقة "غنا مصري" بقيادة المايسترو الفنان محمد باهر.