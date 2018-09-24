لجنة الانتخابات في المالديف تعلن فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح بالرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في المالديف، اليوم الاثنين، فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح، في الانتخابات الرئاسية، متغلبا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته عبد الله يمين.

وذكرت لجنة الانتخابات، أن "صليح" فاز بـ134616 صوتا أو نحو 58.3% مقابل 96132 صوتا أو نحو 41.7% لـ"يمين".

واعتبر مؤيدو "صليح" النتيجة أمرا مسلما به، عقب أن قالت جماعة "شفافية المالديف" بعد ساعات من التصويت أن "صليح" فاز" بهامش كبير".

وكان "صليح" قد قال قبل الانتخابات، إن أنصار "يمين" سوف يحاولون التلاعب بنتيجة التصويت، خاصة بعد مداهمة مكاتبه قبل بدء التصويت مباشرة.