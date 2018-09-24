«راديو 9090»: استعدادات كبيرة للقاء القمة بين «السيسي» و«ترامب» اليوم

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، موفد راديو «9090» في نيويورك؛ لتغطية فاعليات أعمال الدورة 73 بالأمم المتحدة، أن جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي مزدحم اليوم، حيث سيشارك الرئيس في قمة «نيلسون مانديلا» التي ستكون في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

كما سيعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية، ثم يعقد لقاء القمة «المصرية-الأمريكية» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقر إقامة الرئيس السيسي.

وأضاف «الطاهري» أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل التحضير للقمة المرتقبة مساء اليوم بين الرئيسين المصري والأمريكي، وأنه من المتوقع أن تشهد القمة انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين.

كما أكد أن مسؤولي البنك الدولي أشادوا بالطفرة التي يمر بها الاقتصاد المصري، مبدين إعجابهم بكل ما تم تنفيذه من وعود من جانب القيادة السياسية المصرية.