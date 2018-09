View this post on Instagram

فيلم "يوم الدين" بالتأكيد واحد من أفضل الأفلام المصرية اللي شوفتها في حياتي، وبالتأكيد من لحظة ما خلص بقى واحد من أفلامي المفضلة. بهني صناعه وأتمنى الجمهور يخشه ويتمتع بيه زي ما تمتعنا به في مهرجان الجونة. الفيلم هينزل في دور العرض في مصر الأربعاء ٢٦ سبتمبر. #Yomeddine