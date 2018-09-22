عُرض الفيلم السينمائي الجديد المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي «يوم الدين»، الجمعة الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحصل على إشادات عالمية ومحلية لكونه أول فيلم روائي يتعرض لهموم مرضى الجزام.

ومن المقرر طرح الفيلم في جميع دور العرض بداية من 26 سبتمبر الجاري، وذلك بعد عرضه اليوم الأحد لأول مرة بمحافظة المنيا مسقط رأس بطل القصة العمل راضي جمال، الذي قد شفي من الجزام بعد تلقيه العلاج.

وفيما يلي ترصد «الشروق» أبرز ما قاله نجوم الفن عن الفيلم:

الفنانة أروى جودة، قالت في تصريحات إعلامية عقب عرض الفيلم، إن العمل استعرض قضية هامة، واحتوى الكثير من الحزن، نتيجة الجهل وانتشار ثقافة عدم تقبل الغير لدى الكثيرين، ما يتسبب في وجود العنصرية ونبذ الآخر وهو ما عانى منه بطل الفيلم.

وأضافت أنه كلما كان الشخص مثقفًا وأكثر وعيًا قلت العنصرية، متابعة أن الكل يتعرض في بعض الأحيان بالعنصرية ونبذ الآخرين له بشكل أو بآخر، لكن حينما يبدأ الإنسان في حب نفسه كما هي عليه لن يواجه حينها مشكلة، لذلك على الجميع أن يحبوا أنفسهم كما هي.

وبينما وصفته الفنانة منى زكي، بأنه لمسها إنسانيًا وآلم قلبها، وجده المخرج الكبير داوود عبد السيد، عملًا جريئًا، لكونه يرى أن الفن الحقيقي لا يشترط أن يكون بطل العمل وسيمًا كما الحال في الأفلام التجارية، ذلك يستحسن فكرة إظهار بطل العمل بحسب القيمة الإنسانية والاجتماعية المستهدف إبرازها من خلال العمل، حتى لو كان مصابًا بالجزام أو لديه عاهة ما.

ومن جانبها، أشادت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيلم «يوم الدين»، مؤكدة أن العمل لم يظهر مصر بصورة سيئة كما يردد البعض، بل احتوى على قيمة إنسانية كبيرة، ويروي قصة مريض، والمرض موجود بكل مكان في العالم.

وذكرت أن الفيلم ليس للجمهور التقليدي، لكونه يختص بالجمهور الذي يحب الاختلاف في الفن.

وفي السياق ذاته، قيم المخرج عمرو سلامة، الفيلم عبر حسابه الرسمي على «أنستجرام»، قائلًا إنه من أفضل الأفلام المصرية التي شاهدها على مدار حياته.

وهنأ صناع الفيلم على نجاح العمل، مشجعًا الجمهور على مشاهدته للاستمتاع به كما حدث لمشاهدي العرض الأول.

يُذكر أن الفيلم المصري الجديد «يوم الدين»، قد فاز في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي بجائزة «Francois chalais»، والعمل من بطولة راضي جمال، شهيرة فهمي، أحمد عبد الحافظ، شهاب إبراهيم، محمد عبد العظيم، أسامة عبد الله، وتأليف وإخراج أبو بكر شوقي.