يشهد اليوم الاثنين، ذكرى افتتاح ستاد "كامب نو"، الملعب الرئيسي لنادي برشلونة الإسباني والذي يقع في لوس كورتس بإقليم كتالونيا، حيث عاصر معظم إنجازات الفريق وبطولاته التي حصل عليها على مر التاريخ.

افتتح الملعب في 24 سبتمبر 1957 بعد 3 سنوات من عمليات البناء التي بدأت في 28 مارس 1954، ويتسع لحضور حوالي 99,354 ألف متفرج، مما يجعله من أكبر ملاعب كرة قدم في قارة أوروبا، وذلك لاحتضان عدد أكبر من المشجعين المتعطشين لمشاهدة مباريات فريقهم من المدرجات.

بدأ بناء الملعب عام 1954 واستمر حتى عام 1957، وكان المهندس المسؤول عن البناء هو فرانسيس فميتجانس ميرو وجوزيف سوتيرنس مورى بالتعاون مع لورنزو جارسيا باربون، وقدرت تكلفة المشروع بنحو 288 مليون بيزيتا وعندما أنشأ النادي كانت مساحته 107×72 متر إلا أنه تم تقليصه بسبب قرار من الفيفا إلى 105×68 متر.

كان الافتتاح في 24 سبتمبر 1957 وكان سعة المتفرجين يقدر بــ 73,054 شخص على الرغم من أن العمل في الملعب كان لم يكتمل بعد، و لقد مر عليثه عدة تجديدات وتحسينات أهمها الكشف على نظام الإضاءة في عام 1959، فضلا عن إضافة اللوحة الإلكترونية وغرفة الصحافة.

و تم تحديد اسم "الكامب نو" بناء على تصويت أعضاء النادى بريديًا حيث وصل عدد الأصوات إلى 29،102

ويصل أقصى ارتفاع الاستاد إلى 48 متر، وطوله إلى 250 متر وعرضه إلى 220 متر، ويغطى الملعب مساحة55,000 متر مربع، مع قدره 99,354 متفرج، وهو الآن أكبر ملعب في أوروبا.

منح الكامب نو وسام الخمس نجوم في موسم 1998-1999 من الويفا و لقد تم إنشاء متحف فخم داخل الكامب نو ارتأت فكرة إنشاء المتحف للسيد خوان جامبر في عام 1920 لكن لسبب ما تأجلت هذه الفكرة إلى 1980 في عهد الرئيس لويس نونيز فطبق الفكرة حينها.

وبعد ذلك جرت له تكبيرات في الأعوام 87 و94 و98 ليصل إلى 3500 متر مربع والكامب نو (تعني بالكتالونية الملعب الجديد)وهو بالتالي أكبر ملعب كرة قدم في أوروبا.

للاحتفال بالذكرى الـ50 من إنشاء الملعب اعيد نموذج الملعب عن طريق المعماري الإنجليزي فوستر، وفي يوم 18 سبتمبر 2007 تم اختيار اعادة هيكل الكامب نو من المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر وشركته، وتشمل هذه الخطة 10,000 مقعد اضافي بتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون€.

وأبرز الأحداث الرياضية التي أقيمت على ملعب كامب نو، استضافة المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 1982 التي اقيمت في إسبانيا وعدد من مباريات البطولة، وأيضاَ استضافة حفلي افتتاح وختام دورة ألعاب الأوليمبية التي أقيمت بمدينة برشلونة عام1992 ونهائيات بطولات الاندية الأوروبية، إذ استضاف مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 1989 و 1999 إضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس عام 1972.



