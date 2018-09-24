الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا يناقشون فضيحة الاعتداءات الجنسية على قصر

يناقش الأساقفة الكاثوليك الألمان، خلال جمعيتهم العمومية الخريفية، التي تبدأ اليوم الاثنين في مدينة فولدا وسط ألمانيا، الدروس المستفادة من الفضيحة التي تم الكشف عنها مؤخرا بشأن ارتكاب رجال دين كاثوليك اعتداءات جنسية على قصّر.

ومن أهم محاور الاجتماع الذي سيعقد على مدار أربعة أيام، الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان، والتي توثق لوقائع انتهاك جنسي ارتكبها رجال دين كاثوليك بحق قصر في ألمانيا.

ومن المقرر إعلان نتائج هذه الدراسة رسميا خلال فعاليات الجمعية العمومية للأساقفة الكاثوليك غدا الثلاثاء.

وجاء في الدراسة، التي نشرتها مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية على نحو مسبق، أن 1670 رجل دين كاثوليكي، أو4.4% من رجال الدين الكاثوليك في ألمانيا، اعتدوا على 3677 قاصرا ذكرا خلال الفترة من عام 1946 حتى عام 2014.

وفي أعقاب ذلك، طالبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، بتغيير ثقافي داخل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، وقالت في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنه من الضروري التأسيس لـ"ثقافة التحقق والتدخل" للحيلولة دون وقوع جرائم جديدة بحق أطفال وقُصّر.

وذكرت الوزيرة، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يتعين أيضا على الكنيسة الكاثوليكية أن: "تتعاون على نحو شامل مع القضاء وأن تبلغ عن كل جريمة يتم الكشف عنها، حتى يمكن لهيئات الادعاء العام ملاحقة المذنبين".