«بومبيو»: «تركيا» قد تفرج عن القس الأمريكي قريبا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن تركيا قد تفرج قريبًا عن قس أمريكي تحتجزه منذ عام 2016، وهو محور نزاع بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد بومبيو في نيويورك اليوم الاثنين، ردًا على سؤال من صحفي "من الممكن إطلاق سراحه هذا الشهر. كان يجب إطلاق سراحه الشهر الماضي. ويجب إطلاق سراحه اليوم".

وستعقد جلسة الاستماع التالية، للقس أندرو برونسون يوم 12 تشرين أول/ أكتوبر. وقد تم استبدال المدعي العام الرئيسي في القضية، مما أثار الآمال بإمكانية الإفراج عنه.

وقال بومبيو، إن "القس برونسون وغيره من الامريكيين المحتجزين في تركيا يجب ان تفرج عنهم تركيا ويجب أن يتم ذلك على الفور"، مشيرًا إليهم بأنهم "هؤلاء الأبرياء، هؤلاء الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي خطأ".