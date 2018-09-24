«أبو سعدة»: حرصنا على إظهار حقيقة الاختفاء القسري في «الدولي لحقوق الإنسان»

علق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مشاركته في فعاليات الدورة الـ39 من المجلس الدولي للحقوق الإنسان، قائلًا إنه تم عمل ندوة عن الاختفاء القسري في مصر، لتوضيح الحقائق بشأنه، نظرًا لاستخدامه سياسيًا إلى جانب تضخيمه بشكل كبير للغاية.

وأضاف «أبو سعدة»، خلال لقائه مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنه تم عرض وثائق وتقارير من المجلس القومي لحقوق الإنسان، شملت تفنيد الحقائق فيما يتعلق بهذا الأمر، مستطردًا أن أغلب الذين أُبلغ عن اختفائهم قسريًا كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبعض الحالات قتلت في الحرب في سوريا.

وذكر أيضًا أنه تم إلقاء الضوء على قضية الإرهاب، والدول التي تقدم للجماعات الإرهابية دعمًا لوجيستيًا وأموالًا، مثل قطر وتركيا، مستطردًا: «الدول دي ليهم علاقة باللي بيحصل في مصر».

وأوضح أنه تم أيضًا التركيز على حقوق ضحايا الإرهاب، إلى جانب عرض قضية سحب الجنسية من بعض المواطنين القطريين والبالغ عددهم حوالي 6 آلاف مواطن، نتيجة مواقفهم السياسية تجاه النظام القطري.