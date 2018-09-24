«دعم مصر» يختار نواب رئيسه وأبرزهم «هيكل وعيسى ورشاد»

كشف عضو في المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية، عن أن الائتلاف اختار 6 نواب لرئيس الائتلاف الجديد عبد الهادي القصبي من أصل 8 نواب للرئيس، وفقا للتعديلات الأخيرة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للائتلاف في اجتماعها الأخير، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الائتلاف مساء الأحد في المقر الرئيسي له بالتجمع الخامس.

وأوضح النائب ممدوح مقلد عضو المكتب السياسي لدعم مصر في تصريحات لـ"الشروق" أنه تم اختيار 6 نواب لرئيس الائتلاف وهم: أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وحسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنواب محمد صلاح أبو هميلة، وأحمد العوضي، وكريم درويش.

وأضاف: كما تم اختيار النائب محمد السلاب والنائبة سوزي رفلة ضمن الأمناء المساعدين للائتلاف، كما تم اختيار أعضاء المكتب الاستشاري وأبرزهم النائب علاء عابد.

ولفت مقلد إلى أن تم إرجاء اختيار الأمين العام للائتلاف ونائبين للرئيس.

وأكد مقلد أن الائتلاف لم يتطرق خلال الاجتماع إلى أجندته التشريعية والقوانين التي من المقرر أن يدعمها خلال دور الانعقاد الرابع الذي يبدأ 4 أكتوبر المقبل.

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن الاجتماع تطرق لاستراتيجية عمل الائتلاف في الفترة المقبلة، والحث على العمل بجدية من أجل المواطن المصري.

وباختيار 6 من نواب الرئيس يكون الائتلاف قد اقترب من استكمال هيكله التنظيمي وفقا للتعديلات التي وافقت عليها الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.