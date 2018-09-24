إزالة 22 حالة تعدي على الرقعة الزراعية بكفر الدوار

أزال مركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، 22 حالة تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق المركز، بمساحة إجمالية 2417 مترا، تنوعت ما بين مباني وأسوار بالطوب الأبيض، وأعمدة خرسانية وشدات خشبية وتشوينات.

فقد أزال قسم تعديات المركز، 6 حالات تعدي بنطاق قرية قومبانية أبو قير بمساحة 503 أمتار، و6 حالات تعدي بنطاق قرية الأمراء بمساحة 670 مترا، وكذلك إزالة حالتي تعدي بنطاق قرية بولين بمساحة 440 مترا، وحالتين أيضًا بنطاق قرية دفشو بمساحة 320 مترا، فضلًا عن إزالة حالة تعدي بناطق قرية زُهرة بمساحة 40 مترا، وحالة أخرى بنطاق قرية كوم إشو بمساحة 144 مترا، بالإضافة إلى 4 حالات تعدي بنطاق قرية كوم البركة بمساحة 300 متر.

جاءت الحملات بإشراف رضا حموري، معاون رئيس المدينة والمشرف على القرى، والمهندسة عنايات الشرنوبي رئيس قرية قومبانية أبو قير، وسميحة جعفر رئيس قرية دفشو، بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة كفر الدوار، وجهاز حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وبمرافقة مسؤولي تعديات الوحدة والقرى.