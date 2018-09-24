بريطانيا تحذر من إلغاء رحلات طيران في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذرت بريطانيا، من احتمال إلغاء عدد كبير من رحلات الطيران بين الأراضي البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي؛ إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق يضمن حصول الطائرات على الموافقات المتبادلة لمواصلة حركتها المعتادة، وهو السيناريو الذي يقال إنه مازال غير محتمل.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أنها ستظل تعترف بشهادات الاعتماد الصادرة عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لمدة تصل إلى عامين بعد 29 مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لتنفيذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه لا توجد ضمانات لاعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الاعتماد التي تمنحها بريطانيا للطيارين والطائرات وأطقم الضيافة والمهندسين وقطع غيار الطائرات بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت، أنه "على الأفراد والشركات المستفيدين من الشهادات الصادرة عن بريطانيا للطائرات المسجلة في الاتحاد الأوروبي التشاور مع المفوضية الأوروبية ومراجعة السلطات الأوروبية المعنية".