سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إن سلاح الجو هاجم "مجموعة إرهابية" أطلقت بالونات حارقة على إسرائيل من شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم الإبلاغ عن 9 حرائق، الأحد، في مجتمعات متاخمة للحدود مع غزة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن احتراق 300 دونم في كيبوتز ناحال جيرار.

وتابعت أن جميع الحرائق تسببت فيها بالونات حارقة.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

كان فلسطيني قد قتل وأصيب 14 آخرون خلال مواجهات ليلية مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرات العودة الشعبية.

ويتظاهر مئات الفلسطينيين ليلا منذ أيام قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، ويشعلون إطارات مطاطية، ويطلقون طائرات ورقية وبالونات حارقة على الحدود.

واستشهد في الاحتجاجات أكثر من 180 فلسطينيا، غالبيتهم بإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفعاليات التي تصل ذروتها كل يوم جمعة.