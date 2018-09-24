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احتجاجات في ليبيريا بسبب اختفاء 100 مليون دولار

مونروفيا - د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 10:46 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 10:46 م

تظاهر المئات من سكان ليبيريا، اليوم الاثتين، احتجاجا على اختفاء أوراق نقدية مطبوعة حديثا بقيمة 16 مليار دولار ليبيري (100 مليون دولار أمريكي) كان من المقرر أن تذهب إلى البنك المركزي.

ونظمت الاحتجاج مجموعة تطلق على نفسها تحالف "أرجعوا أموالنا"، وهو يتألف من منظمات محلية، سياسية وطلابية، ومنظمات المجتمع المدني .

كانت وزارة الاعلام الليبيرية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أن ليبيريا فتحت تحقيقا في واقعة اختفاء الأموال، وفي الوقت ذاته حظرت على 15 شخصا مغادرة البلاد .

ومن بين الذين تشملهم القائمة تشارلز سيرليف، نجل رئيسة البلاد السابقة إيلين جونسون سيرليف، ومحافظ البنك المركزي السابق ميلتون ويكس.


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