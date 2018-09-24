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أيمن حافظ يسبق بعثة الزمالك إلى الكويت

نديم ناجي
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 3:16 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 3:16 م

وصل ايمن حافظ رئيس الجهاز الإداري لنادى الزمالك ، إلى الكويت، اليوم الأثنين، لإجراء كافة الترتيبات اللازمة لخوض مباراة العودة أمام القادسية الكويتي بدور الـ32 من البطولة العربية ، والمقرر لها الجمعة المقبلة .

وقام مصعب العنزي عضو العلاقات العامة بنادي القادسية باستقبال أيمن حافظ في مطار الكويت ، وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة به ، في إطار العلاقات الطيبة التى تجمع كلا الناديين .

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك الى الكويت يوم 26 سبتمبر، ويترأس البعثة أسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة .

يذكر أن مباراة الزمالك و الكويت الكويتي في ذهاب دور الـ32 والتي أقيمت ببرج العرب أنتهت بالتعادل السلبي.


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