أيمن حافظ يسبق بعثة الزمالك إلى الكويت

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وصل ايمن حافظ رئيس الجهاز الإداري لنادى الزمالك ، إلى الكويت، اليوم الأثنين، لإجراء كافة الترتيبات اللازمة لخوض مباراة العودة أمام القادسية الكويتي بدور الـ32 من البطولة العربية ، والمقرر لها الجمعة المقبلة .

وقام مصعب العنزي عضو العلاقات العامة بنادي القادسية باستقبال أيمن حافظ في مطار الكويت ، وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة به ، في إطار العلاقات الطيبة التى تجمع كلا الناديين .

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك الى الكويت يوم 26 سبتمبر، ويترأس البعثة أسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة .

يذكر أن مباراة الزمالك و الكويت الكويتي في ذهاب دور الـ32 والتي أقيمت ببرج العرب أنتهت بالتعادل السلبي.