«خارجية الكويت» تبحث مع مبعوث أممي ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين بالعراق

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" يان كوبيتش، ملف البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر بعثة الكويت بمدينة نيويورك، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، آخر التطورات المتعلقة بالجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في العراق، خاصة فيما يتعلق بملف البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين، والممتلكات الكويتية، والأرشيف الوطني الكويتي، واللقاءات التي تتم مع كافة المسؤولين في العراق في هذا الإطار.



وأكد الشيخ صباح الخالد، مجددا الأهمية التي توليها الكويت لقيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، كونها المسؤولة عن متابعة هذا الملف، وإعداد التقارير الدورية حول ما يُستجد فيه، وحث الحكومة العراقية على مضاعفة جهودها في هذا الملف الإنساني المهم.