ترامب يدعو إلى محاربة إنتاج المخدرات وهزيمة الإدمان

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الدول إلى العمل معا من أجل محاربة إنتاج المخدرات وهزيمة الإدمان.

وقال ترامب - في تصريحات له خلال فعالية بالأمم المتحدة حول الاستخدام العالمي للمخدرات - إن بلاده اتخذت إجراءات صارمة لتأمين حدودها ودعم إنفاذ القانون وتخصيص أموال هائلة تجاه أزمة الأفيون وتحسين العلاج والمعافاة منه .. مضيفا أن الكثير من الدول الحاضرة هنا اتخذت أيضا إجراءات جريئة إزاء المخدرات.

وأعرب عن تطلعه للشراكة مع الإدارة الجديدة للرئيس الكولومبي الذي تم انتخابه مؤخرا لاستئصال إنتاج نبات "الكوكا" في بلاده ..لافتا إلى أن بلاده أعلنت الأسبوع الماضي نداء عالمي للعمل على مشكلة الإدمان في العالم..مشيرا إلى أن هذه الدعوة كانت بسيطة وهي تقليل الطلب على المخدرات وتوسيع نطاق علاج الإدمان وتقوية التعاون العالمي في هذا الصدد ووقف إمداد الأدوية المحظورة.

وقال ترامب : "إذا اتخذنا هذه الاجراءات سويا، سيكون بوسعنا انقاذ عدد لا حصر له من الأرواح في جميع أرجاء العالم"..معربا عن سعادته لأن جميع الدول الحاضرة في هذه الغرفة وافقت على تلبية هذه الدعوة وتقدم لها بالشكر على التزامها بهذه المبادرة الهامة.