الأمم المتحدة تعتمد إعلانا للالتزام بالسلام ومنع الصراعات خلال قمة «مانديلا»

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلانًا يؤكد الالتزام بالسلام ومنع نشوب الصراعات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو الإعلان المقدم من جنوب إفريقيا وأيرلندا.

وتحدثت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، ماريا فرناندا إسبينوزا، عن التهديدات التي يتعرض لها العمل متعدد الأطراف، والمخاوف من عدم القدرة على العمل المشترك بشكل فعال؛ للتصدي للتحديات العالمية مثل (الفقر، والجوع، وتغير المناخ).

وأوضحت «فرناندا» أن الإعلان السياسي يأتي كالتزام للدول والقيادة الحكيمة لجنوب أفريقيا وأيرلندا، ويستهدف التوصل إلى اتفاقات عالمية تجلب السلم والأمن إلى العالم، مؤكدة أن إعلان نيلسون مانديلا للسلام، يمثل إعادة إحياء التزامنا بالسلام، وتجديد إرادة الدول لبناء عالم مسالم عادل ومزدهر يشتمل على الجميع.

وقبيل الفعالية، أهدت جنوب إفريقيا، تمثالًا لزعيمها الراحل نيلسون مانديلا، إلى الأمم المتحدة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن «مانديلا» أحد أعظم القادة في تاريخ البشرية، لافتًا إلى أنه جسد أعلى قيم الأمم المتحدة من السلام والتسامح والتراحم والكرامة البشرية.

وأضاف الأمين العام في كلمته خلال افتتاح قمة نيلسون مانديلا: «كان بطلاً لكل الناس، في كلماته وأفعاله. كان مستعدًا ليحارب ويموت من أجل القيم التي كان يعتز بها. عندما وصل إلى قمة السلطة ليصبح رئيسًا لبلده المحبوب، كان مثالاً ما زال صداه يتردد بأنحاء إفريقيا والعالم. ترك المنصب بعد فترة واحدة، واثقًا في استدامة الديمقراطية الجديدة في جنوب أفريقيا، لم يسع إلى تولي السلطة من أجل السلطة، ولكن ليخدم الناس».