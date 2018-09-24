الجبلاية ترفض طلب الزمالك بشأن الأهلي

رفض اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن عدم خوض أي مباراة لفريقه في الدوري الممتاز، بدون لعب مؤجلات الأهلي، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

واستند اتحاد الكرة على قرار رفضه لطلب مرتضى منصور، بأنه تم تأجيل عدد كبير من المباريات للزمالك عند صعوده لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016.

وكان مرتضى منصور طلب أمس الأحد في تصريحات تليفزيونية انتظار الأهلي، مؤكدًا أنه لن يخوض أي مباراة في الدوري، قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته. (اقرأ التفاصيل)

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري بسبب تأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. (اقرأ التفاصيل)