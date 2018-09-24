اقترب لاعبو ريال مدريد الإسباني من حسم معظم جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الموسم الماضي، وذلك بعد وجود تسربيات تؤكد حصول لاعبان من الملكي على جائزتي أفضل لاعب بمراكزهما.

وأكدت إذاعة كادينا سير أن الحارس البلجيكي، ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد قد حسم جائزة أفضل حارس عن العام الماضي، متفوقًا على زميله الكوستاريكي، كيلور نافاس، والدنماركي كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي الإنجليزي.

كما أشارت المحطة الأذاعية إلى أن الفريق الملكي سيشترك بأربعة لاعبين في تشكيل الفيفا والتي تضم 11 لاعبًا، وهم سيرخيو راموس، ورافائيل فاران، ولوكا مودريتش، ومارسيلو.

من جانبها، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيرخيو راموس قد حسم الفوز بجائزة أفضل مدافع في العالم، عن الموسم الماضي، والتي يتنافس فيها مع أكثر 20 لاعب، أبرزهم البرازيلي تياجو سيلفا، والإسباني جيرارد بيكيه، والفرنسي صامويل أومتيتي. رافائيل فاران، لوكا مودريتش، مارسيلو.

يُذكر أنه ستقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن حفل توزيع جوائز أفضل لاعبو العالم عن الموسم الماضي، والتي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.