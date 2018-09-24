علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على حضور الممثل الأمريكي باتريك ديمبسي لفعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا: «فنان محدش يختلف عليه، بس لما اتعرفنا عليه، اكتشفنا إنه طيب جدا ومؤدب ولطيف، وجاي يستمتع في مصر».

وأضاف «ساويرس»، خلال تصريحاته لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك سعيًا للإنتاج المشترك مع «ديمبسي» مستقبلًا، حتى يمكن إفساح المجال للنجوم المصريين، للظهور عالميًا، حتى يمكن تجربة النجم المصري العالمي عمر الشريف.

وبالنسبة لانعكاس مهرجان الجونة السينمائي على صناعة السينما وصورة مصر عمومًا، أوضح أن المهرجان يساهم في اكتشاف هؤلاء الفنانين العالميين للجوانب المتميزة في البلاد، متابعًا: «الناس دي مبيسمعموش عن المنطقة غير القنابل والموت، لكن بييجوا وبيشوفوا الجمال بتاع بلادنا ويشوفوا الأهرامات، وده بيدعم المهرجان وبيدعم مصر».

واستقبل مهرجان الجونة السينمائي النجم العالمي باتريك ديمبسي، ليكون ضيف شرف الدورة الثانية، المنعقدة في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.