«بنك أوف أمريكا» يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 80 دولار للبرميل في 2019

رفع بنك أوف أمريكا ميريل لينش، توقعاته لسعر خام برنت في العام القادم، بفعل ما قال إنه تراجع أكبر في صادرات إيران عن تكهناته السابقة، نظراً لموقف أكثر تشدداً من جانب الولايات المتحدة، حيث زاد البنك توقعه لسعر برنت في 2019 من 75 إلى 80 دولار للبرميل.

وقال في مذكرة بحثية: «توقعاتنا السابقة انطوت على فقد للمعروض الإيراني لا يزيد على 500 ألف برميل يومياً، وأصبحنا نفترض الآن خفضاً قدره مليون برميل يومياً».

وأضاف: «العامل الإيراني قد يهيمن على السوق في المدى القريب ويتسبب في طفرة، لكن بواعث القلق بشأن طلب الأسواق الناشئة قد تعود».

وقفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بعد أن أحجمت «أوبك» عن إعلان زيادة فورية في الإنتاج رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك لزيادة المعروض العالمي.

كانت السعودية أكبر منتج في «أوبك»، كما أن روسيا أكبر حليف نفطي لها خارج المنظمة، قد استبعدتا يوم الأحد أي زيادة جديدة فورية في إنتاج الخام فيما يعد رفضاً عملياً لمطالب ترامب.