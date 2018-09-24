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تدريبات خاصة لحفني في مران الزمالك

عبدالرحمن الهواري
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 7:16 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 7:16 م

خاض أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة، وذلك على هامش مران الأبيض المقام بمقر القلعة البيضاء.

وضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، برنامج خاص لأيمن حفني من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعب، وتجهيزه للمباريات المقبلة.

ومن جانب أخر قرر جروس خوض تدريبات غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة صباحًا على ملعب النادي.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته غدا قبل السفر الي الكويت صباح الأربعاء استعدادا لمواجهه القادسية الكويتي يوم 28 من الشهر الحالى في إياب دور الـ 32 للبطوله العربية.


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