ضبط مزور محررات رسمية ورخص قيادة في القليوبية

ضبطت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، مالك مصنع؛ لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية ورخص القيادة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء عصام أبو شادي مدير الإدارة العامة للمرور، قيام مالك مصنع بلاستيك باصطناع وتزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، تم ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد من الكارنيهات ورخص تسيير وشهادات جامعية وشهادات ميلاد، يشتبه أن تكون مزورة، وهاتف محمول، وبتفتيش المصنع تم ضبط جهاز كمبيوتر بمشتملاته، نماذج فارغة خاصة بالرخص والكارنيهات، أكلاشيهات وأختام، خاتم مسلسل يستخدم في مهر شهادات البيانات والرخص، طابعات، الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير والتغليف.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال اصطناع وتزوير المحررات الرسمية، وترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.