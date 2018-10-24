سفير بيلاروسيا يبحث مع رئيس غرفة الصناعات الكيمائية التعاون في مجال البتروكيماويات

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بحث سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة مع الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيميائية في مصر وأعضاء الغرفة التعاون الثنائي بحضور وفد من مصنع "خيمفولكنو" البيلاروسي، موضحا أن كلا الجانبين ناقشا توريد النايلون والبوليستر والأقمشة البيلاروسية والمواد المركبة والأسمدة النيتروجينية للسوق المصري مع إمكانية إقامة إنتاج مشترك لتصنيع البتروكيماويات من مواد خام بيلاروسية في مصر.

وقال راتشكوف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بحث خلال لقائه مع شكري صقال رئيس مجلس إدارة شركات ساكسون جروب وصقال للتجارة إمكانية التعاون لتنفيذ مشروعات لإنتاج الآلات الزراعية لشركة بوبريسكاجروماش البيلاروسية ومعدات الحصاد لشركة جومسملاش وأن تكون شركة ساكسون جروب الموزع المعتمد لهذه المعدات.

وأضاف أن كلا الجانبين ناقشا إمكانية الترويج لحافلات شركة ماز بهدف استيفاء احتياجات السوق المصري من وسائل النقل، فضلا عن التعاون في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل وإمكانية إقامة إنتاج مشترك في هذا المجال بمصر.