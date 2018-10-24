«القومية للأنفاق»: تحويل جميع قطارات الخط الأول لـ«مكيفة» خلال الشهور المقبلة

قال متحدث الهيئة القومية للأنفاق، لبمهندس حسن توفيق، إن هناك مخطط وتصور كامل لتطوير محطات وقطارات الخط الأول والثاني بالمترو خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة وفرت نحو 20 قطار جديد بالخط الأول، على أن يتم تطوير باقي الـ55 قطارا بالخط، وتحويلهم جميعا لقطارات مكيفة ، فضلا عن المرافق ونظم الإشارات.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن تكلفة تطوير الخط الأول للمترو تتكلف مابين 630 إلى 650 مليون يورو، موضحا أن جميع خطة التطوير تأتي على رأس أولويات وزارة انقل والهيئة القومية للأنفاق خلال الفترة المقبلة.

وأشار توفيق، إلى أن عددا من المحطات ستدخل في إطار خطة التطوير عقب الانتهاء من محطة المرج الجديدة ديسمبر المقبل، موضحا أن هذه المحطات تتضمن محطة عزبة النخل وغيرها من المحطات الأخرى التي تعانى من الزحام والتكدس، إلا أن أعمال التطوير لن تتطلب غلق هذه المحطات، حيث أن تطويرها سيختلف تماما عن محطة المرج الجديدة.

وأوضح أن تطوير محطة المرج الجديدة كان يتطلب غلقها لإجراء إزدواج المسافة بينها وبين المرج القديمة وتطوير قطبان سكة المترو، إلا أن عملية التطوير بباقي المحطات ستشمل فقط المرافق والقطارات ونظم الإشارات، ولن يتم غلق أي منها في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، أكد توفيق عدم وجود أي قرار رسمي بشان زيادة أسعار تذاكر المترو حتى الآن.