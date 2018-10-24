طائرات إسرائيلية تقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة

قصفت طائرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية ومحيط مجموعة شبان شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون إصابات.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن القصف أحدث أضرارًا مادية، دون وقوع إصابات في المكان.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجوي هاجم نقطة الرصد، بسبب إطلاق بالونات حارقة منه.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل وجود وفد أمني مصري في قطاع غزة، يهدف إلى استكمال مساعي تهدئة الأوضاع بما يسهم في إنجاز المصالحة، وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته في اتجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة.