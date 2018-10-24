«الأرصاد» تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة

حذّر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس، خلال اليومين المقبلين، متوقعًا أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يومي الخميس والجمعة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إنه «اعتبارًا من الغد ستشهد البلاد سقوط أمطار على أغلب الأنحاء، ستختلف شدتها من منطقة إلى أخرى، حيث ستكون غزيرة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، ومتوسطة على القاهرة والوجه البحري».

وأضاف أنه «متوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية أيضًا رياح مثيرة للرمال والأتربة»، مناشدًا السائقين على الطرق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال اليومين المقبلين.