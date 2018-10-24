تزامنا مع انعقاد المؤتمر الـ112 للاتحاد الدولي للطيران في الأقصر، بعد غياب 85 عاما، تخبرنا صفحات التاريخ أنه في عام 1933 تم استضافة اجتماع الاتحاد الدولي للطيران والذي أقام في ذلك الوقت سباق للطيران فازت فيه لطفية النادي، أول إمرأة مصرية تقود طائرة.

ووفقا لما نشرته آنذاك صحيفة «العروسة» في أكتوبر 1933، فإن «لطيفة النادي» أول إمرأة مصرية على شهادة طيران دولية وتقود طائرة، كما أنها ثاني إمرأة على مستوى العالم تقود طائرة منفردة.

وتستعرض «الشروق» 10 معلومات عن لطفية النادي «المرأة الحديدية».

1- ولدت لطفية النادي في 29 أكتوبر 1907. كانت تحلم أن تقود طائرة؛ فأرادت الالتحاق بمدرسة الطيران ولكن اعترض والدها على ذلك بشدة.

2- لجأت إلى كمال علوي مدير مصر للطيران آنذاك، وساعدها في الالتحاق بمدرسة الطيران في عام 1932.

3- كانت تتعلم الطيران في مطار ألماظة بمصر الجديدة مع زملاء لها، فكانت هي الفتاة الوحيدة بينهم.

4- حصلت لطفية النادي على إجازة الطيران عام 1933، ورقمها هو 34، لتكون هي الفتاة المصرية العربية الأولى التي تحصل على هذه الإجازة.

5- نشرت الصحف آنذاك الخبر؛ فأثار غضب والدها، وفي محاولة منها لإرضائه اصطحبته معها في الطائرة وحلقت به فوق الأهرامات؛ فأعجب بشجاعتها وأصبح من أكبر المشجعين لها.

6- فازت لطفية النادي بالمركز الأول في مسابقة اتحاد الطيران الدولي عام 1933، برغم وجود طائرات أسرع من طائرتها، حيث كانت المسابقة عبارة عن سباق سرعة بين القاهرة والإسكندرية.

7- سحبت لجنة التحكيم -والتي كان معظمها إنجليز- النتيجة منها في تعسف شديد؛ بحجة أن الطائرة لم تمر إلا على خيمة واحدة في المكان المحدد للعودة من الإسكندرية والموجود خيمتان، وغضب الملك فؤاد لهذا الأمر، وأعطاها جائزة رمزية قدرها 200 جنيه مصري.

8- أرادت هدى شعراوي أن تكون «لطفية» سفيرة لبنات مصر في البلاد التي تمر عليها، فعملت على مشروع اكتتاب لشراء طائرة خاصة لها.

9- ساهمت لطفية في تأسيس نادي الطيران المصري، وبعد تقاعدها عن الطيران تم تعيينها سكرتير عام له.

10- توفيت في القاهرة عام 2002، عن عمر ناهز الـ95 عاما.