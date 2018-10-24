سجن أردني 9 سنوات خطط لقتل جنود أمريكيين وإسرائيليين

قضت محكمة أردنية اليوم الإربعاء بالسجن تسع سنوات على متهم متطرف خطط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي والجنود الأمريكيين في الأردن لقناعته التامة باستباحة دمائهم.

وحسب لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الأردنية، فإن المتهم معروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أبو أنس الأندلسي /29 عاما / ومنذ الصغر أصبح من معتنقي الفكر الجهادي غير المشروع المرتكز على القتل والإرهاب.

وتقول اللائحة، إنه "خلال عام 2017 شرع في الاعداد والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، متمثلًا ذلك بتنفيذ العمليات القتالية والعسكرية ضد الجيش الاسرائيلي والجنود الامريكيين واستهدافهم لقناعته التامة باستباحة دماء الجنود الاسرائيليين واستعداده لقتل أي شخص إسرائيلي على الساحة الأردنية ومشروعية قتل الجنود الأمريكيين حيثما تواجدوا".

وطبقا للائحة: "ولتحقيق ذلك فقد خطط ابتداء لاستهداف الجنود الاسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية من خلال اجتيازه الخط الحدودي الفاصل ما بين الأردن وإسرائيل وإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الجانب الإسرائيلي".