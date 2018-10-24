سفير روسيا: القاهرة وموسكو مصممتان على ترسيخ علاقتهما في كافة المجالات

قال السفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كيربيتشينكو، إن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى موسكو كانت مميزة للغاية رغم كونها اللقاء التاسع بين الرئيسين «السيسي»، وفلاديمير بوتين.

وأضاف في تصريحات عرضها التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، بين القاهرة وموسكو ليقولا للعالم بأكمله أنهما مصممتان على المضي قدمًا في ترسيخ وتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات دون استثناء، وفقًا لمصالحهما الوطنية والالتزامات الدولية.

وأشار إلى تصميم بلاده القاطع على القضاء على مظاهر الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه، مضيفًا أن بلاده تعرف مدى جهود مصر في هذا السياق، وتشاركها هذا السعي بكل تصميم وقدرة، معربًا عن استعداد بلاده لمزيد من التعاون مع القاهرة في هذا المجال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه إلى روسيا يوم الاثنين 15 أكتوبر، في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، والتقى خلالها بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي.