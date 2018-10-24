محافظ سوهاج: توصيل مياه الشرب إلى 70% من المدن والقرى حتى الآن

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن الفترة الماضية شهدت نشاطًا ملحوظًا من قبل المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ الخطة الموضوعة لتوصيل شبكات المياه والصرف للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الانتهاء من توصيل أكثر من 5 آلاف وصلة مياه بقرى تابعة لمركزي سوهاج وأخميم.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه ما زال المشروع مستمرًا، وهناك ربط لكل القرى بالخطة المقرر تنفيذها في المحافظة، موضحًا أن معدلات الإنجاز عالية في هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتوصيل مياه الشرب لأنها أسهل من الصرف الصحي الذي يحتاج إلى محطات رفع.



وتابع أنه تم توصيل مياه الشرب إلى حوالي 70% من مدن وقرى سوهاج حتى الآن، بينما تتراوح نسبة الإنجاز في توصيل شبكات الصرف الصحي بين 15 إلى 20%، مضيفًا أن الخطة الموضوعة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لكل المناطق بالمحافظة مقرر تنفيذها على مدار 5 سنوات.