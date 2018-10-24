محافظة القاهرة تشن حملات إزالة على المناطق المهددة للحياة

شنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة وقوات من الشرطة، أكبر حملة لإزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين بميدان السيدة عائشة بحي الخليفة، وذلك في إطار تطوير الميدان ورفع كفائته.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، في تصريحات صحفية، إن هذه الحملة تهدف إلى إعادة المظهر الحضاري للمنطقة خاصة أمام المسجد، بالإضافة إلى تضرر الأهالي من صعوبه المرور وانتشار الباعة الجائلين.

كما دفعت الأجهزة المعنية للمنطقة الغربية، بحملات مكثفة، لإخلاء المناطق الخطرة بحي منشأة ناصر، بتوجيه من القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات خاصة ذات الخطورة منها، وتوفير حياة كريمة للمواطن بالتعاون مع الجهات الأمنية وعناصر القوات المسلحة وحي منشأة ناصر، التي قامت بعدد من الإزالات بمناطق الخطورة الجيولوجية المهددة للحياة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبدالهادي، أنه بعد توقف أعمال الهدم والإزالة بالمناطق الخطرة بحي منشأة ناصر لبضعة أشهر، تم استئناف الأعمال، اليوم الأربعاء، بإخلاء وتسكين وإزالة 4 عقارات بعدد 57 أسرة بشارع الرزاز تمثل خطورة على حياه قاطنيها، وقد تم تسكين هذه الأسر بحي الأسمرات.

كما قامت أحياء «النزهة وعين شمس» بشن حملة نظافة على شارع جسر السويس لرفع مخلفات الرتش والأتربة بالشارع؛ استجابة لشكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء الخاصة بالنظافة وبحضور مسؤلين من مجلس الوزراء، وتستمر الحملة لمدة أسبوع بالشارع.