قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن المملكة العربية السعودية رفعت الحظر عن استيراد الجوافة المصرية، اليوم الأربعاء، والذي بدء منذ ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن رفع الحظر جاء بعد تطبيق الإجراءات المشددة من قبل الحجر الزراعي.

وأضاف «العطار»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه بعد قرار السعودية برفع الحظر عن الجوافة المصرية، لا توجد أي حظورات أخرى على المنتجات الزراعية في جميع بلدان العالم، بعد أن تم حلها جميعًا خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن حظر السودان استيراد جميع المنتجات الزراعية المصرية «سياسي وليس فني»، مؤكدا أن السودان لم تشتك من أي أسباب فنية في محاصيلنا الزراعية ولكن الحظر «سياسي بحت»، وأن هناك محاولات وزارية تجري الآن لحل تلك الخلافات.

وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كان قد حظرت استيراد الجوافة المصرية منذ أواخر ديسمبر الماضي، بعد ضبط إحدى شحنات الجوافة تحمل نسبة متبقيات مبيدات مرتفعة.