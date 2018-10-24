قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن فكرة ربط مصر والسودان، بالسكك الحديدية يدور حول تنمية حركة الأفراد والبضائع وتنشيط التجارة بين البلدين وزيادة التعاون والترابط بينهما.

وأضاف في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن مواصفات السكة الحديد في البلدين مختلفة، فالمسافة بين القطبين في مصر مختلفة عنه في السودان، ما قطع التواصل بين الدولتين، مشيرًا إلى محاولة التغلب على هذه المشكلة في الوقت الحالي.

وأوضح أنه يتم إجراء الدراسات منذ نحو 4 أشهر، قبل البحث عن التمويل ووضع التصميمات ثم تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى حاجة المشروع إلى تمويل ضخم للغاية، نظرًا للحاجة إلى خطوط جديدة تمامًا وتوحيد المعايير بين خطي البلدين، فضلًا عن التطلع لتنفيذ خط قطار سريع وليس القطار التقليدي الموجود حاليًا.

وذكر أن حركة التجارة بين مصر والسودان كبيرة للغاية، من تجارة زراعية وحيوانية ومنتجات أخرى، مضيفًا أن منفذي قسطل وأرقين الحدوديين بين مصر والسودان، شهدا إقبالًا أكثر من المتوقع بعد افتتاحهما، بينما السكك الحديدية ستكون أكثر أمانًا وسرعة.