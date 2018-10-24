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اليوم..بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من الجزائر

محمود باهي
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 12:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 12:05 م

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصل القاهرة في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، قادمة من الجزائر عقب مواجهة فريق وفاق سطيف بملعب 8 مايو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وغادرت بعثة الأهلي الجزائر في ساعة مٌبكرة من صباح اليوم حيث تحركت من مدينة سطيف في السادسة صباحاً بالأتوبيس ثم تستقل طائرة العودة للقاهرة في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة لتعود لأرض الوطن في الخامسة مساءً.

 

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفوز عليه 3ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور نصف النهائي.


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