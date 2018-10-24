وزير الرياضة يهنئ الاهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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هنأ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بمجموع المباراتين امام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 "تابع التفاصيل"

وقدم أشرف صبحي التهنئة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في اتصال هاتفي أجراه وزير الرياضة من البحرين على هامش مشاركته في المهرجان الشبابي الأول للتنمية المستدامة بالمملكة البحرينية.

وأشاد الوزير بأداء جميع لاعبي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنياً التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة أمام الترجي التونسي.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي على مساندة الجماهير المصرية ودعمهم للأهلى فى مشواره فى البطولة الإفريقية ومؤازرتهم للاعبين لتحقيق لقب البطولة.