برشلونة يوقف انتفاضة إنتر بثنائية ويقترب من دور الـ16 بدوري الأبطال

وضع برشلونة الإسباني قدما في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الثانية بالمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه إنتر الإيطالي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل توتنهام هوتسبير الانجليزي 2 / 2 مع مضيفه أيندهوفن الهولندي.

وانفرد الفريق الكتالوني بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه إنتر، فيما حصد توتنهام وأيندهوفن أول نقطة لهما في المجموعة، ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وأمام أنظار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تواجد في مدرجات ملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني، بعد معاناته من إصابة بالغة في ذراعه الأيمن ستبعده عن الملاعب قرابة 3 أسابيع، حافظ برشلونة على انطلاقته النموذجية في دوري الأبطال، ليطمئن جماهيره على جاهزيته التامة لمواجهته المرتقبة أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية يوم الأحد المقبل.

وافتتح رافينيا ألكانتارا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 32 قبل أن يطلق خوردي ألبا رصاصة الرحمة على آمال إنتر في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 83.

ونجح برشلونة بهذا الفوز في عرقلة انتفاضة إنتر، الذي فاز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وبات بحاجة للفوز على نظيره الإيطالي في لقائهما بالجولة القادمة لضمان الحصول على إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.