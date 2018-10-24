قال سعيد فؤاد، وكيل وزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية للضرائب، إن قانون رقم 174 لسنة 2018، يمنح الممول 6 شهور كاملة لسداد الضرائب المقررة عليه، واصفًا إياه بأنه مبادرة جيدة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أن القانون الذي صدر في أغسطس الماضي، نص على التجاوز عن 90% من مقابل التأخير عن سداد أصل ضريبة الدخل إذا تم السداد خلال 3 شهور منذ تفعيله باقي منهم 21 يومًا فقط، آخرها 21 نوفمبر المقبل.

وأضاف: «المرحلة الثانية يتم التجاوز عن 70% من غرامات التأخير ومدتها 45 يومًا، إذا تخطاها الممول وتبقى رصيد من أصل الضريبة المستحقة سيذهب إلى المرحلة الثالثة ومدتها 45 يومًا والتي نتجاوز خلالها عن 50% من غرامات التأخير».

وعن الإجراءات المقرر اتباعها مع المتخلفين عن سداد الضريبة بعد انقضاء المهلة التي منحها القانون للممولين المتعثرين، أوضح أنه في حال نفاد المهلة المحددة قانونيًا دون سداد المستحقات الضريبية، يكون أصل الضريبة والغرامات نهائيًا وواجب الأداء، إذا لم يتم سداده بعد المطالبة وتسوية الضرائب بالكامل سيتم الحجز على المنقولات ثم الأرصدة بالبنوك.