فرنسا: إجراء الاستفتاء على استقلال كاليدونيا الجديدة «انتصار»

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم، إن إجراء الاستفتاء المقرر في الرابع من نوفمبر المقبل، حول استقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا سيكون "انتصارًا"، مهما كانت النتيجة.

وأضاف «فيليب»، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، أنه سيسافر إلى المستعمرة الفرنسية بالمحيط الهادئ، بعد يوم من التصويت؛ لمناقشة الخطوات التالية مع جميع القوى السياسية المحلية.

واحتلت فرنسا الجزيرة، في القرن التاسع عشر، وقد شهدت صراعًا طويلاً حول مستقبلها، شابه العنف في ثمانينيات القرن العشرين.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء بموجب اتفاق تم توقيعه في عام 1998، بين فرنسا، والقوى المحلية الرئيسية المنافسة التي استكملت اتفاق سلام عام 1988.