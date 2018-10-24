11 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية

أفرجت جمارك السيارات بالإسكندرية عن 31 ألفا و204 سيارات ملاكي ونقل، بالإضافة إلى 2458 رسالة قطع غيار بقيمة إجمالية 11 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والغرامات المحصلة على السيارات وقطع الغيار نحو 4 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك وفق أحدث تقرير من الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية تلقاه وزير المالية محمد معيط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن جمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 28.593 ألف سيارة ركوب "ملاكي" ذات موديلات وسعات وبلدان منشأ مختلفة بقيمة بلغت 6.859 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية شاملة رسوم القيمة المضافة ورسوم التنمية المحصلة عن تلك السيارات نحو 2.687 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات نحو 1.719 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير خلال نفس الفترة من العام المالي 2018 - 2019، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 2611 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة 1.792 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها شاملة ضريبة القيمة المضافة نحو 342.320 مليون جنيه، وطبقاً للاتفاقيات الدولية بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها نحو 125.167 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقطع غيار السيارات، أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 2458 رسالة قطع غيار سيارات خلال الربع الأول، بقيمة 2.216.829 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها شاملة ضريبة القيمة المضافة نحو 252.364 مليون جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية عن هذه الرسائل نحو 55.395 مليون جنيه، مشيراً إلى تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 678.280 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الجاري.