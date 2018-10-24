سلسلة مستمرة من التصريحات المتضاربة التي تشمل الدعم والمساندة وأحيانًا الاتهام المباشر، هذا هو حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحاته المستمرة حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الجاري، في القنصلية السعودية باسطنبول.

ترامب لم يتوقف عن الإدلاء بتصريحات متضاربة ومتناقضة أحيانا، منذ يوم 8 أكتوبر الجاري، وانتهاء بتصريحاته مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي وضع فيها احتمالية تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأكد عدم عِلم الملك سلمان.

وترصد "الشروق" تصريحات ترامب منذ بداية اختفاء خاشقجي وبعد إعلان السعودية.

8 أكتوبر

أول تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضية، حيث أعرب يوم 8 أكتوبر، وعقب مرور 6 أيام على اختفاء خاشقجي، في أول تصريح له، عن قلقه من التقارير الصحفية حول اختفاء الكاتب المعارض السعودي جمال خاشقجي.

10 أكتوبر

أعلن ترامب عن إجراء محادثات هاتفية مع "أكبر مسؤول في السعودية"، حسب وصفه، في الأيام الأخيرة، أكثر من مرة.

16 أكتوبر

نشر الرئيس الأمريكي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، كتب فيها أنه تحدث مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ونفى معرفته بما حدث في القنصلية، وأن التحقيق في القضية بدأ يتوسع.

17 أكتوبر

انتقد خلال مقابلة مع وكالة مع وكالة "أسوشيتد برس"، الاتهامات التي تطلق تجاه المملكة، محذراً من التسرع في الحكم، وداعيا إلى حسن الظن بالسعودية.

18 أكتوبر

قبل ساعات من الإعلان السعودي مساء يوم 18 أكتوبر، أعلن ترامب أن احتمالية مقتل خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله القنصلية السعودية في أسطنبول كبيرة، قائلاً: "يبدو من المؤكد أن خاشقجي قد مات.. إنه أمر محزن للغاية"، مشددًا أن الرد سيكون "قاسيًا جدًا".

20 أكتوبر

عقب الإعلان السعودي عن وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية، إثر اشتباك مع أحد الموظفين، وفقًا لما أعلنته الحكومة السعودية، قال ترامب، خلال لقائه بالصحفيين يوم 20 أكتوبر، إن الإعلان السعودي خطوة جيدة وكبيرة وذو مصداقية وموثوق به، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية كانت صادقة فيما يتعلق بهذه القضية.

عقب إعلانه تصديقه للرواية السعودية عن مقتل خاشقجي، عاد ترامب وتراجع عن كلامه، وصرح بأن التفسير السعودي، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن عدم رضاه عن تلك الرواية ووصف ترامب الرواية السعودية، أنها مليئة الخداع والأكاذيب.

21 أكتوبر

رحب ترامب خلال تصريحات في 21 أكتوبر الجاري، باحتمالية أن ولي العهد محمد بن سلمان ليس له علاقة بالأمر.

23 أكتوبر

قال دونالد ترامب، وفقاً لما نشرته صحيفة "USA Today" في 23 أكتوبر الجاري، إن ما حدث يُعد "فكرة سيئة، وتم تنفيذها بشكل سيء وعملية التغطية عليها كانت الأسوأ عبر التاريخ"، وأن من فكر في تلك العملية سيكون في ورطة كبيرة أيًا كان من قام بذلك.

وأعرب ترامب عن استيائه في حال إثبات تورط الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القضية.

24 أكتوبر

خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال خلالها الرئيس الأمريكي، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ربما يكون متورطًا في عملية قتل خاشقجي.

وأضاف ترامب، أن "بن سلمان هو من يدير الأمور هناك في الرياض"، وأن بن سلمان لم يصدر أي تعليمات بشأن تلك العملية وأنها أُصدرت "من مستوى أدنى منه"، وأكد الرئيس الأمريكي أن الملك سلمان لم يكن يعلم مسبقًا بقتل خاشقجي.