افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب

افتتحت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



تم عرض كل من فيلم «جيل التسعين» للمخرج سمير البري، وفيلم «المزين» للمخرج أندرو مسعد، و«شوكولاتة داكنة» للمخرج عمرو موسي، و«كل الطرق تؤدي إلى روما» للمخرج حسن صالح، و«ذاكرة عباد الشمس» للمخرجة مي زايد و«ممنوع التصوير» للمخرج عبد الله عادل، و«جوة الصندوق» لكلا من إيلاف خالد سليم وليلى عاطف شاهين، و«قد يموت الأب في النهاية» للمخرج عبد الرحمن سالم، و«عاليا» للمخرج محمد سعدون، و«صمت سرمدي» للمخرجة ريهام إمام.



وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة للناقدة السينمائية ماجدة موريس أدارها الناقد أحمد نبوى، حيث تمت مناقشة الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور وصناع الأفلام.



يذكر أن الملتقى تقام فعالياته على مدار 3 أيام بمركز الإبداع، وتختتم غدا الخميس، ويشرف على الملتقى الناقد السينمائي إسلام محمد علي.



ومن المقرر أن يتم اليوم الأربعاء في تمام الخامسة مساء عرض مجموعة من الأفلام ما بين التسجيلي والروائي، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يستضيف خلالها الملتقى الناقد السينمائي سيد محمود.