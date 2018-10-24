طالب إعدادي يغتصب تلميذ ابتدائي داخل منزل مهجور بالشرقية

اتهم ولي أمر تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من بندر الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، طالب بالصف الثالث الإعدادي، باستدراج نجله واغتصابه داخل منزل مهجور بدائرة المركز.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بورود بلاغًا من والد الطفل «هـ.أ» 8 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، يتهم فيه «ح.ف» 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، باغتصاب نجله، بعدما استدرجه بعد خروجه من المدرسة عقب نهاية اليوم الدراسي، أمس الثلاثاء، ودخل به إلى منزل مهجور بدائرة المركز، وقام بتجريده من ملابسه وتعدى عليه جنسيًا.

تم ضبط الطالب المشكو في حقه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2715 إداري الإبراهيمية لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.